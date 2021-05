Mit Caravan entdecken

Main-Tauber-Kreis/Dinkelsbühl. Jetzt bewegt sie sich doch: Hier ist nicht der Planet Erde gemeint, denn daran zweifelt auch in Pandemie-Zeiten niemand mehr, sondern vielmehr die Haltung der Regierenden, die endlich auch für den Tourismus Perspektiven eröffnen.

Rechtzeitig zum Beginn der Pfingstferien soll in Bayern in Regionen mit niedrigen Corona-Zahlen Urlaub möglich werden. In bayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer stabilen 7-Tage-Inzidenz von weniger als 100 sollen ab 21. Mai Hotels, Ferienwohnungen sowie Campingplätze Gäste empfangen dürfen.

Diese Öffnungen werden zwar mit Auflagen wie Terminvereinbarungen, Corona-Tests und Hygienemaßnahmen verbunden, dennoch wird ein Konzept für den Tourismus erarbeitet, das endlich Licht am Ende des Tunnels aufzeigt. Schon ab 10. Mai kann die Außengastronomie mit negativem Corona-Test, Terminbuchung und Maskenpflicht abseits des festen Sitzplatzes bis 22 Uhr wieder öffnen, wenn die Inzidenz vor Ort unter 100 liegt.

Auch Konzert-, Opernhäuser und Kinos dürfen in Kreisen und kreisfreien Städten mit einer stabilen Inzidenz unter 100 ab 10. Mai wieder öffnen. Und vollständige Geimpfte sollen an Pfingsten sogar ganz ohne Testpflicht Urlaub in Bayern machen können. Entlang der „Romantischen Straße“, Deutschlands bekanntester und beliebtester Qualitätsferienstraße, haben sich vor allem auch Campingplätze und Einrichtungen für Wohnmobilreisende darauf eingestellt, wieder Gäste empfangen zu können.

Auf den 460 Kilometern zwischen Würzburg und Füssen findet man überall eine große Anzahl und Vielfalt an Camping- und Stellplätzen, die in den vergangenen Monaten umfassende Renovierungsarbeiten unternommen und ihr Angebot weiter ausgebaut haben. Sie lohnen sich jetzt ganz besonders sowohl für einen Zwischenstopp auf der persönlichen Wohnmobilroute wie auch für einen längeren Aufenthalt vor Ort. Alle verfügbaren Stellplätze entlang der „Romantischen Straße“ findet man auf der regelmäßig aktualisierten Website der Romantischen-Straße-Touristik-AG im Bereich Camping & Wohnmobile. Und mit der kostenfreien Dreamango App kann man der „Romantischen Straße“ mit dem Smartphone folgen und die empfehlenswerten touristischen Highlights sowie die Gastgeber, Hotels und Stellplätze entlang der Route entdecken.

Ob man nun mit dem „Grünen Pass“ unterwegs ist, der allen mit einer Corona-Schutzimpfung ab Juni das Reisen in der Europäischen Union ermöglichen soll, mit dem guten alten gelben Impfbuch reist oder eine digitale Variante als Impfdokument vorlegen kann: Die Sehnsucht nach erholsamen Reisen ist groß und lässt sich an der „Romantischen Straße“ bestens stillen. Weitere attraktive Programme, Orte, Sehenswürdigkeiten und aktuelle Tipps zu allen Camping- und Wohnmobil-Stellplätzen, Übernachtungsmöglichkeiten und Gastronomieangeboten findet man auf www.romantischestrasse.de und in den verschiedenen Infopaketen, die bei der Romantische-Straße-Touristi-AG bestellt werden können. pm

