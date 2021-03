Wertheim. Ein Radfahrer war im Oktober auf dem Gehweg der Oberen Eichelgasse, nahe der alten Mainbrücke, in Schlangenlinien stadtauswärts unterwegs, stürzte und fiel auf die Straße.

Die Polizei führte zu dem Zeitpunkt dort eine Verkehrskontrolle durch und beobachtete das Geschehen. Sie überprüfte den Mann, der sich widerspenstig und aggressiv zeigte, auf Alkoholkonsum, und die Untersuchung einer Blutprobe ergab später 2,3 Promille.

Wegen vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr verurteile jetzt das Amtsgericht Wertheim den Arbeiter zur Strafe von zwei Monaten, setzte sie aber unter sehr engen Auflagen zur Bewährung aus. Der Vorfall ereignete sich an einem Freitag. Nach der Nachtschicht war dem Beschuldigten eingefallen, dass er beim Gerichtsvollzieher den Rundfunkbeitrag bezahlen muss, sagte er in der Verhandlung. Er habe zunächst vor verschlossenen Türen gestanden und Alkohol getrunken. Dann den Beitrag bezahlt und weiter getrunken. Er trinke immer allein, fühle sich in allem überfordert, und ihm fehlten soziale Kontakte. Er leide unter depressiven Stimmungen und Angstgefühlen.

Die Vorstrafen-Liste des Mannes beginnt im Jahr 2004 und verzeichnet über die Jahre bis 2019 zum Beispiel Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr, Handel mit Drogen, Beleidigung, Widerstand, Körperverletzung und weitere Fahrten mit dem Rad unter Alkohol.

Der Oberstaatsanwalt beantragte nun eine Strafe von acht Monaten. Der Angeklagte, der einer geregelten Arbeit nachgeht, mache in der Verhandlung einen sanften und willigen Eindruck, sei aber unter Alkoholeinflussim Straßenverkehr ein erheblicher Gefahrenfaktor. Der Verteidiger nannte den Antrag total überzogen und hielt eine Strafe von 20 Mal 20 Euro für ausreichend. In der Urteilsbegründung widersprach die Richterin dem „total überzogen“, sie sei jedoch auf die persönliche Situation des Beschuldigten eingegangen. Er muss eine Therapie antreten, darf sie nicht ohne ärztliche Zustimmung beenden und muss einer eventuellen Verlängerung zustimmen. Gegen eine Strafe des Amtsgerichts vom November 2019, sieben Monate ohne Bewährung, wegen des gleichen Delikts wie jetzt und zusätzlich Widerstands, hat der Beschuldigte Berufung eingelegt. Die Entscheidung steht noch aus. goe