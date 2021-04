Mit 2,2 Promille Alkohol unterwegs

Wertheim-Nassig. Ordentlich getankt hatte am Mittwochabend ein 38-jähriger Autofahrer in Wertheim. Eine Polizeistreife hielt den Mann am späten Abend auf der Miltenberger Straße an. Dabei fiel den Beamten auf, dass der Autofahrer nach Alkohol roch. Der Mann musste vor Ort einen Alkoholtest machen. Dieser zeigte einen Wert von 2,2 Promille an, so dass der Fahrer von den Beamten in ein Krankenhaus zur Blutentnahme gebracht wurde. Sein Führerschein wurde laut Pressemitteilung sichergestellt.

