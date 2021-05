Mit 1,8 Promille Auto gefahren

Reinhardshof. Ein 35-Jähriger war am frühen Samstagmorgen mit knapp zwei Promille mit seinem Wagen in Wertheim unterwegs. Der Mann befuhr mit seinem Skoda Superb gegen 3.15 Uhr die Theodor-Heuss-Straße und wurde an der Einmündung zur Willy-Brandt-Straße durch eine Polizeistreifenbesatzung kontrolliert.

Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Mann deutlich alkoholisiert war. Wie die Polizei mitteilt, ergab ein Test mehr als 1,8 Promille. Daraufhin wurde dem Mann Blut im Krankenhaus entnommen.

Der 35-Jährige musste seinen Führerschein noch an Ort und Stelle abgeben. Nun erwartet den Fahrer eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr. pol