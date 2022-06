„Wenn wir jedes Jahr gemeinsam nach Südtirol fahren, rennt sie so manchem Jüngeren davon“, erzählt der Sohn von Luise Koth stolz. Und das kann er auch sein, immerhin ist seine Mutter am gestrigen Montag 90 Jahre alt geworden. Den größten Teil ihres Lebens hat sie mit ihrem Mann Willi in Bestenheid gelebt.

Geboren wurde Luise Koth, geborene Scheurich, am 6. Juni 1932 in Nassig. Als

...