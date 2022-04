Ministranten unterstützen Familie aus der Ukraine

Reicholzheim. Traditionell verkaufen die Reicholzheimer Ministranten am Palmsonntag selbstgebundene Palmbüschel gegen eine freiwillige Spende vor dem Gottesdienst. Diesmal wollten sie mit dem Geld ukrainische Flüchtlinge unterstützen.

Da die Familie Köhler eine sechsköpfige ukrainische Flüchtlingsfamilie für eine Übergangszeit bei sich beherbergt hatte, entstand die Idee, dieser die Spenden zukommen zulassen.

Zudem ist es weiteren Mitgliedern dieser ukrainischen Familie gelungen, zusammen mit 75 Waisenkindern nach Deutschland zu flüchten, wo sie nun auch weiterhin von ihnen betreut werden.

Um für diese Aktion noch mehr Geld sammeln zu können, gab es im Anschluss an den Gottesdienst auch noch einen Kuchenverkauf der Ministranten im Pfarrsaal. Der Einsatz aller hat sich gelohnt, da über 1300 Euro an Spenden zusammenkamen. Wie die Verantwortlichen erklärt haben, soll das Geld in den nächsten Tagen an die Familie übergeben werden.