Ministranten-Aufnahme in Reicholzheim

Reicholzheim. Bei einem besonderen Gottesdienst wurden am Samstag vier Ministranten aufgenommen und acht verabschiedet. Der Vorabendgottesdienst stand Jahr unter dem Thema „Miteinander- Hand in Hand“. In vorherigen Ministunden hatten die aktiven Ministranten ihre Hände auf Fotokarton aufgemalt und ausgeschnitten, und die Texte zum Gottesdienst verteilt. Fast alle Ministranten dienten in diesem Gottesdienst und machten ihn schon allein dadurch zu einem besonderen Erlebnis. Das Thema Hände zog sich wie ein roter Faden durch den Gottesdienst. Pater Joachim Seraphin überreichte den neuen Ministranten die gesegneten Plaketten und nahm sie offiziell in die Ministranten-Schar auf. Zum Ende des Gottesdienstes verabschiedeten Pater Joachim Seraphin und Andrea Köhler gemeinsam die Minis, die zwischen 6 und 12 Jahren ihren Dienst als Ministrant in Reicholzheim beendet haben. Sie bekamen eine Urkunde mit einem kleinen Geschenk und der Bitte, auch weiterhin ihren Glauben zu leben. Anschließend fand im Pfarrhaus noch eine kleine Feier für alle statt. Bild: Andrea Köhler

