Miniaturgolfer spielten um die „Wertheimer Kanne“

Bestenheid. Beim Pokalturnier „Wertheimer Kanne“, das jedes Jahr auf der Miniaturgolfanlage in Bestenheid stattfindet, wurden über vier Runden sowohl in einer Kategoriewertung als auch in einer Mannschaftswertung die Sieger ermittelt. Der Gewinner der Tageswertung erhielt zudem die silberne „Wertheimer Kanne“ als Preis.

Die Tageswertung gewann der für den MGC Wertheim spielende Jannick Bracken (88 Schläge). Nach fünf Jahren Wartezeit befindet sich die „Wertheimer Kanne“ zur Freude der Main-Tauber-Städter somit endlich wieder in den Händen der örtlichen Minigolfer. Mit diesem Ergebnis konnte Bracken auch bei den Herren den Sieg einfahren.

Die weiteren Gewinner in den jeweiligen Kategorien waren Karim Schaub (Jugend männlich), Sonja Grundmüller (Seniorinnen I), Martina Huhn (Seniorinnen weiblich II), Werner Limpius (Senioren II) und Arne Oppmann (Senioren I).

Auch die Minigolfer aus Wertheim feierten Erfolge. Erste bei den Damen wurde Sandra Waldherr (108 Schläge). Willi Stellato (93) sicherte sich bei den Senioren II den zweiten Platz. Jörg Sziele (92) wurde bei den Senioren I Dritter. Besonders stolz sind die Wertheimer über ihren Sieg in der Mannschaftswertung. Zweiter wurde das Team vom MSV Würzburg. Auch die zweite Mannschaft der Wertheimer stand mit einer guten Leistung auf dem Podest.

Für die Wertheimer Mannschaft im Einsatz waren Martin Halscheidt, Jannick Bracken, Jörg Sziele und Willi Stellato.