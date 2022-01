Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Befragung - Statistisches Landesamt in Baden-Württemberg startet mit Befragung / Interviews finden per Internet oder am Telefon statt Mikrozensus: Auch Daten zur Internetnutzung werden erhoben

Der Mikrozensus eine Befragung der Bevölkerung zu verschiedenen Themen. Sie wird seit 1957 durchgeführt. Die Ergebnisse dienen als Grundlage für politische, soziale und wirtschaftliche Entscheidungen des Landes und der Bundesregierung. © DPA/Arno Burgi