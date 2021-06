Michaelismesse erneut abgesagt

Wertheim. Auch in diesem Jahr wird es wegen der Pandemie keine Michaelismesse in Wertheim geben. Wie Bürgermeister Wolfgang Stein am Montagabend im Gemeinderat bekanntgab, habe sich der Messe-Ausschuss bei einer nichtöffentlichen Sitzung in der vergangenen Woche einstimmig für die Absage entschieden.

AdUnit urban-intext1

Mehr zum Thema Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Demnach werde es Ende September auch keine „Messe light“ an der Main-Tauber-Halle geben. Vielmehr soll wie im vergangenen Jahr beim „Herbstvergnügen“ auf dem Main-Vorplatz eine kleinere Veranstaltung mit eher weniger Fahrgeschäften und Ständen stattfinden.

Stein verwies darauf, dass auch in den umliegenden Städten der Region die Jahrmärkte bereits abgesagt wurden. Dies trifft auf die Jahrmärkte in Miltenberg und Marktheidenfeld zu, die allerdings traditionsgemäß schon im Sommer stattfinden. In Königshofen hingegen will man an der Messe festhalten, die vom 17. bis 26. September stattfinden soll. Hinter den Kulissen arbeite man fleißig an machbaren Konzepten, so Bürgermeister Lukas Braun (siehe Seite 11) .