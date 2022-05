Michael Matthias bleibt Eisenbahnclub-Vorsitzender

Wertheim. Nachdem 2021 wegen Corona keine Mitgliederversammlung stattfinden konnte, zog der Wertheimer Eisenbahnclub (WEC) nun in der Hauptversammlung die Bilanz der Jahre 2020 und 2021.

Es gab infolge der Pandemie einige Austritte, die auch teilweise den Vorstand betrafen. So wurde der Kassenbericht vom Vorsitzenden Michael Matthias kommissarisch vorgetragen. Der WEC musste auch aufgrund der Ausfälle der Michaelis-Messe einige finanzielle Einbußen verbuchen. Normalerweise machen die Einnahmen während der Messe-Ausstellung einen beträchtlichen Teil der Jahreseinnahmen aus. Außerdem haben sich die Aktivitäten in dieser Zeit stark reduziert. Somit blieben einige Arbeiten an der Modellbahnanlage liegen. Bei der Gestaltung gab es kaum Fortschritte. Auch die Spielegruppe war von den Beschränkungen betroffen, sodass über weite Strecken auch hier die Aktivitäten brach lagen.

Wie die Verantwortlichen erklärten, gab es glücklicherweise einige Spenden. Zweimal stellte der Club Anträge beim Land Baden-Württemberg auf Corona-Zuschüsse im Rahmen von Programmen für gemeinnützige Vereine. Diese wurden jeweils negativ beschieden.

Da nun auch für dieses Jahr die Michaelis-Messe abgesagt wurde, will der Verein einige kleinere Veranstaltungen für die Öffentlichkeit planen. Es gibt mittlerweile einige Neuerungen an der Modellbahnanlage. Landschaftsteile wurden erneuert und verändert. Die Beleuchtung der Anlage mit Tag-/Nachtsimulation hat einen vorläufigen Abschluss erreicht. Gestartet wurden neue Projekte wie der Nachbau des Wertheimer Mainhafens. Auch in der Spielegruppe gibt es Pläne für eine Veranstaltung im Rahmen der Aktion „Wertheimer Ferienspaß“.

Nachdem der Vorstand einstimmig von der Versammlung entlastet wurde, brachten die die turnusmäßigen Wahlen folgendes Ergebnis: Vorsitzender Michael Matthias, stellvertretender Vorsitzender Thiemo Bayerl, Kassierer Jan Graf. Das Amt des Schriftführers konnte nicht besetzt werden. Es wird vorläufig kommissarisch von Thiemo Bayerl übernommen.

Beim Ausblick wurden eine weitere Spende sowie der Neubau des Bahnbetriebswerks auf der Anlage angekündigt. wec

