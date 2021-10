Fränkische Nachrichten Plus-Artikel 200 Jahre Evangelische Landeskirche in Baden - „Unionsmahl“ am 29. Oktober / Vier Gänge und sechs Vorträge in der Stiftskirche Menü wird mit kurzen Reden gewürzt

Dekanin Wibke Klomp und Ingrid Kachel vom Organisationsteam demonstrieren schon mal vorab, wie gut sich die Kirche auch als Ort für ein Gastmahl eignet. © Barowski