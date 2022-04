Menschenrecht auf Klopapier?

Wertheim. Missstände in der Comenius-Realschule Wertheim – Verachtung der Menschenwürde“. Mit dieser Zeile ist ein anonymer Brief überschrieben, der jüngst die Redaktion erreichte. Missstände? Menschenwürde? Natürlich stürzten sich die FN sofort in die Recherche.

„Bereits seit längerer Zeit kommt es in der Comenius-Realschule Wertheim immer wieder zu Sachbeschädigungen im Bereich der Toilettenanlagen“, heißt es in dem Schreiben. Unbekannte Schüler hätten Toilettenschüsseln mit Toilettenpapier verstopft, „was sicherlich nicht nur ärgerlich, sondern auch kostenintensiv gewesen sein dürfte“.

Die Schulleitung habe daraufhin – Skandal – „sämtliches Toilettenpapier“ aus den WCs entfernt. Schüler müssen jetzt ihr eigenes Papier mitbringen. Es sei „nur noch eine einzige Toilette geöffnet“. Diese Anordnungen grenzten an eine „Verletzung der Menschenwürde“.

Lösungsvorschlag des Hinweisgebers: Im Bedarfsfall sollten sich die Schüler den Schlüssel für das stille Örtchen im Sekretariat abholen und dort nach Verrichtung des Geschäfts wieder abgeben. „Wenn sich die Lehrerschaft und eventuell auch die Damen im Sekretariat anschließend noch die Mühe machen würden, nach dem ordentlichen Zustand der Toilette zu schauen, bestünde sogar die Wahrscheinlichkeit den/die Täter zu ermitteln.“

Zum Hintergrund: Der Toiletten-Verstopf-Trend kommt mal wieder von der Internet-Plattform TikTok – schon öfter in Erscheinung getreten bei der Aufforderung zu Streichen mit zweifelhafter Komik. Unter den Hashtags #klopapierrolle oder #schultoilette messen sich die Jugendlichen weltweit. Bei einer weiteren Variante der Challenge (Herausforderung), die für die Brände in Hessen und Würzburg verantwortlich ist, werden Klopapier und Handtücher auf Schultoiletten angezündet.

Schulleiterin Kathrin Amrhein, bekannt für ihre pragmatische Art, widerspricht den Vorwürfen des Hinweisgebers. Die Schüler dürften natürlich jederzeit die Toilette benutzen. „Wie sie sich sauber machen, ist in diesem Fall ihre eigene Aufgabe. Wenn sie Papierhalter abmontieren und in die Toilettenschüssel werfen, können wir kein Papier bereithalten.“ Andere Schulen reagierten ähnlich. Schüler müssten lernen, öffentliches Eigentum zu respektieren.

Kathrin Amrhein gerät in Rage: „Es regt mich echt auf. Wir haben Krieg in Europa. Und dann piensen hier Helikopter-Eltern rum.“ Während des Unterrichts würden die Schüler nur noch einzeln zur Toilette gelassen. Es werde auch notiert, wer geht, um Vandalismus nachverfolgen zu können. „Es gibt kein Menschenrecht auf Toilettenpapier“, sagt sie.

Ergebnis der Recherche: Die „Missstände“ fußen auf dümmlich-albernem Verhalten von Schülern. Manch ein Elternteil findet es zielführend, wenn die „Damen vom Sekretariat“ oder Lehrkräfte das Klo-Verhalten ihrer Kinder nachkontrollieren. Der Vorwurf „Verletzung der Menschenwürde“ ist total daneben, insbesondere in Zeiten, in denen unschuldige Menschen in der Ukraine nicht nur ihre Würde, sondern das Leben verlieren. Leute gibt’s.