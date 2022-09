Menschen sollen nicht so weitermachen wie vor Corona

Bronnbach. Der inzwischen traditionelle Motorradgottesdienst am Sonntag im Kloster Bronnbach war der „10. Jubiläums-Motorradgottesdienst Teil 2“ und fand witterung bedingt erstmals in der Klosterkirche statt.

Das Treffen der Bikerinnen und Biker zum Saisonende zusammen mit der Band „Eight 4 fun“ war wie stets intensiv. Diakon Reiner Thoma erläuterte, das Jubiläum „zehn Jahre“ werde nun zum zweiten Mal gefeiert. Er sei begeistert, dass immer wieder so viele Bikerinnen und Biker kämen. Dies sei wichtig in der heutigen Zeit, wolle man doch Gott begegnen.

Der Diakon sprach von einer herausfordernden Zeit. Die Kollekte und gute Wünsche gälten den Men-schen in der Ukraine. Der Schriftzug auf einer ukrainischen Fahne am Altar lautete „Peace not war“. Thoma sagte, miteinander feiern und gute Musik dazu, das sei großartig, „Christus schenkt uns sich selbst“. Die Kernaussage der Fürbitten lautete „lass uns achtsam, gerecht und gesprächsbereit sein“. Das vom Diakon so genannte musikalische Highlight „Die Sonne in der Nacht“ wurde bejubelt wie andere Beiträge auch.

Diakon Thoma hielt eine intensive Predigt. Nicht die Auseinandersetzung zwischen Armut und Reich-tum stehe heute in der Mitte, sondern der Aufruf zur Einfachheit. Diese Herausforderung sei aktueller denn je, wenn sich zum Beispiel die wirtschaftliche Wachstumsschraube nicht überdrehen solle.

Im Moment jedoch gebe es gerade das Gegenteil. Es gebe kein Wachstum mehr, sondern vieles werde zerstört, was den Menschen Lebens-Sicherheit gegeben habe. Der ukrainische Staat werde überfallen, die Menschen umgebracht, gefoltert und tagtäglich gedemütigt, viele Frauen und Kinder müssten aus ihrer Heimat fliehen. Der Diakon sagte, die Notlagen der Welt häuften sich. Das spürten alle, er selbst fühle sich in solchen Momenten von Aggression schwach. In der Frohbotschaft stecke der Aufruf zur lösenden Einfachheit. Die Menschen seien nicht allein, dürften auf Gott schauen, der stärker sei als die Menschen. Es ist so, als wenn der Herr sage, „hab einfach wieder Lebenslust, mit deinem Moped eine Runde zu drehen. Mein Fahrtwind wird dich in seiner Einfachheit begrüßen.“ Der Herr werde niemanden fallen lassen, der in Demut bereue und sich dann rechtschaffen bemühe.

Alle könnten und dürften, betonte der Diakon, nicht so weitermachen wie vor Corona, Klimawandel und Krieg, mit immer mehr PS-Wachstum. Denn das gehe weiter auf Kosten der Umwelt, auf Kosten der Zukunft der Kinder, auf Kosten der Armen und Hungernden der Welt.

Weniger ist mehr

Weniger isti mehr, meinte Thoma, wenn alle das Loslassen übten, würde man eine ganz wichtige Er-fahrung machen, an Freiraum gewinnen. In diesem Raum hätten Menschen Platz, die der eigenen Sorge anvertraut seien, Gedanken, die vorher nicht zugelassen gewesen seien. Die Biker-Gemeinschaft sei mehrheitlich Inbegriff dieses Freiraums, dort werde der Kompass des Glaubens in Händen gehalten. Die Biker brauchten diese Freiheit, in diesem Freiraum von besonderer Solidargemeinschaft kommunizieren zu wollen. Der Diakon lud die Bikerinnen und Biker ein, würdig zur Kommunion zu gehen.

Später sprach man gemeinsam das „Vater unser“ und der Diakon sagte, „der Bikerfriede sei allezeit mit euch“. Die Kommunion, bei Motorradgottesdiensten draußen nicht Teil der Treffen, fand in der Klosterkirche einmalig in den zehn Jahren des Motorradgottesdienstes statt. Der Diakon äußerte gegen Ende des Gottesdienstes, „Gott, du hast das Bikerherz erfreut, beschütze und begleite uns“.

Nach dem Segen gab es weitere Portionen Rock, Reiner Thoma kommentierte, „die Band ist einfach spitze“. Nach dem Gottesdienst stellten sich alle hinter der ukrainischen Friedensfahne auf, um Kompass für andere zu sein und um ein weiteres Zeichen zu setzen für Freiheit, Gleichheit und Geschwisterlichkeit in der Gemeinschaft der Welt.