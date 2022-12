Menschen helfen, denen es nicht so gut geht

Wertheim. Die Johanniter-Weihnachtstrucker sind wieder unterwegs. In diesem Jahr ist die Wertheimer Stiftskirche unter den Sammelstellen. Dekanin Wibke Klomp hat sich ohne Zögern bereiterklärt, die Sammelaktion zu unterstützen.

Die Johanniter werden in der Stiftskirche leere Kartons anbieten, die bei Bedarf abgeholt – und dann wieder befüllt im Kirchenraum abgestellt werden können. Zudem können auch Einzelspenden abgegeben werden. So kann jeder einen Beitrag leisten, ohne gleich ein ganzes Paket zu packen.

Bis 16. Dezember werden Grundnahrungsmittel und Hygieneartikel gesammelt und von den Johannitern zu Menschen gebracht, die dringend Unterstützung brauchen. Die Zielländer sind Albanien, Bosnien, Rumänien, die Ukraine und Bulgarien. Neu hinzugekommen ist die Republik Moldau. Als Nachbarland der Ukraine finden dort viele Menschen Zuflucht, die vor dem Krieg in ihrer Heimat geflohen sind. Da viele Menschen auch in Deutschland dieses Jahr besonders unter den wirtschaftlichen Folgen des Ukrainekrieges und der Corona-Pandemie leiden, hat sich die Hilfsorganisation entschlossen, über die Johanniter-Projekte auch hier Pakete zu verteilen.

„Es ist schön, dass es jetzt auch eine zentrale Sammelstelle für Einzelspenden gibt“, so Stefan Dosch, Kreisvorstand der Johanniter in Main-Tauber. „Am 16. Dezember werden wir uns ab 13 Uhr mit den Johannitern im Stiftshof treffen und aus den Einzelspenden ganze Pakete packen. Wer uns dabei unterstützen möchte, ist natürlich herzlich willkommen!“, so die Dekanin.

Und auch dieses Jahr gilt: Der Schutz vor Ansteckung steht im Vordergrund. Daher haben es die Johanniter auch ermöglicht, virtuell (www.weihnachtstrucker-spenden.de) ein Päckchen zu packen: durch Geldspenden, die Teile des Inhalts oder ein komplettes Päckchen finanzieren. Die eigentlichen Päckchen stellen dann die bewährten Partner in den Empfängerländern zusammen.

Packliste für die Weihnachtstrucker-Päckchen:

1 Geschenk für Kinder (Malbuch oder -block, Malstifte), 2 kg Zucker, 3 kg Mehl, 1 kg Reis, 1 kg Nudeln, 2 Liter Speiseöl in Plastikflaschen, 3 Packungen Multivitamin-Brausetabletten, 3 Packungen Kekse, 5 Tafeln Schokolade, 500 g Kakaogetränkepulver, 2 Duschgel oder Seife, 1 Handcreme, 2 Zahnbürsten und 2 Tuben Zahnpasta.

Spenden sind möglich unter www.johanniter.de/weihnachtstrucker, an den jeweiligen Abgabestellen oder direkt über folgendes Konto: Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.; IBAN: DE89 3702 0500 0004 3030 02; BIC: BFSWDE33XXX; Stichwort: Weihnachtstrucker.