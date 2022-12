Meisterkonzert im Schlösschen

Wertheim. Das Wertheimer Klavierduo Blido/Klomp wiederholt aufgrund großer Nachfrage sein Konzert vom 19. November im Wertheimer Schlösschen. Zu hören sein werden die Musiker am Sonntag, 11. Dezember, um 19 Uhr. Das Programm von Fedra Blido und Carsten Klomp umfasst im ersten Teil Werke der Klassik (Mozart und Beethoven) und der klassischen Moderne (Genzmer). Der zweite Teil bewegt sich mit Musik von Fauré, Poulenc und anderen im Bereich der französischen Romantik und frühen Moderne. Karten gibt es in der Buchhandlung Buchheim in Wertheim, Telefon 09342 1320. Bild: Wibke Klomp

