Wenn er geht, geht ein ganz Großer seines Fachs: Thomas Wettengel hat nicht nur viele Prominente frisiert, sondern zahlreiche Meisterschaften gewonnen. Aber der Wertheimer hat sich auch um den Hochwasserschutz verdient gemacht.

Wertheim. Wenn Thomas Wettengel seinen Salon in der Lindenstraße an diesem Samstagmorgen aufschließt, dann macht er das zum letzten Mal. Der Starfriseur geht in

...