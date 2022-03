Bronnbach. Im Rahmen der Bronnbacher Akademie gibt es am Freitag, 25. März, und Samstag, 26. März, die Veranstaltung „Mein innerer Jakobsweg – Visionen zulassen und leben“. Unter der Leitung von Tina Fodermayer-Krück aus Mosbach stellen sich die Teilnehmer die Fragen „Wer bin ich?“, „Wohin gehe ich und mit wem?“ und „Was will ich?“. „Die Teilnehmer sollen sich ganz auf sich selbst besinnen und sich eine Auszeit im Kloster nehmen“, sagt Fodermayer-Krück.

Inhalte der zweitägigen Veranstaltung sind Meditation, Arbeit, Gespräche und Übungen in Kleingruppen sowie kreatives Arbeiten, Persönlichkeitstests und der Austausch untereinander.

Tina Fodermayer-Krück ist kunsttherapeutischer Coach, arbeitet mit Hypnose, ist Lachyogaleiterin und Trainerin für das Schulfach Glück.

Anmeldungen sind noch bis Freitag, 18. März, per E-Mail an info@zukunftswerkstattglueck.de möglich. Die Veranstaltung findet am Freitag, 25. März, von 10 bis 18 Uhr und am Samstag, 26. März, von 9 bis 17 Uhr statt.

Übernachtungsmöglichkeiten gibt es vor Ort im Hotel Kloster Bronnbach – buchbar unter info@hotel-kloster-bronnbach.de. lra