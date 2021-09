Mehrere Autos aufgebrochen

Bettingen/Kembach. Unbekannte brachen in der Nacht auf Donnerstag ein in Bettingen abgestelltes Fahrzeug auf. Aus dem Inneren des Wagens, der in der Hauptstraße abgestellt war, entwendeten die Täter mehrere hochwertige Werkzeuge.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein weiterer Pkw-Aufbruch ereignete sich in der selben Nacht in Kembach. Die Diebe begaben sich in die Kembachtalstraße zu einem dort geparkten Firmenwagen und brachen ihn auf. Aus dem Inneren entwendeten die Unbekannten ebenfalls hochwertige Werkzeuge.

Insgesamt entstand bei den Vorfällen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.