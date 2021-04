Das Ausscheiden von Jörg Paczkowski hat hinreichend emotionale Wellen in Wertheim geschlagen und muss an dieser Stelle nicht noch einmal aufgewärmt werden.

Aller Ehren wert ist, dass die Stadtverwaltung, insbesondere Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez, Fehler einräumt. Schade ist nur, nachdem vieles öffentlich diskutiert wurde, dass dies nicht in der Öffentlichkeit passierte, sondern lediglich in einem Schreiben an den Vorstand der Stiftung Schlösschen im Hofgarten, das Kuratorium und den Vorstand des Förderkreises.

In dem Schreiben heißt es, dass man die Emotionen unterschätzt hätte (siehe Artikel). Unterschätzt hat man sicher auch die Auswirkungen auf den Förderkreis. Denn hier drohen zum Jahresende einige Austritte. Meine Hoffnung ist, dass einige Mitglieder die Kündigung zurückziehen. Unter welchen Umständen könnte dies passieren? Ein Eingestehen der Fehler ist ein Anfang. Auch eine Teilhabe an der Entscheidung über die Nachfolge könnte sicher helfen, genauso wie ein durchdachtes Konzept über die zukünftige Ausrichtung des Schlösschens. Ohne Konzept wirkt die Neubesetzung wie ein Schnellschuss.Eines will ich deutlich machen: Ich zweifele nicht an der Kompetenz von Stefanie Arz. Sie hat als Leiterin im Grafschaftsmuseum gute Arbeit geleistet. Mich stört die Vorgehensweise hinter verschlossenen Türen. Nun muss nicht jede Stiftung mit jeder Nachricht sofort an die Öffentlichkeit. Aber ein wenig mehr Transparenz von Anfang an hätte dem „Fall Paczkowski“ in meinen Augen wirklich gut getan und würde immer noch tun.