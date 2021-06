Mehr Händler auf dem Marktplatz

Wertheim. Beim Aktionstag „Markt & Meer“ bereichern auf dem Wochenmarkt am Samstag, 5. Juni, von 9 bis 14 Uhr wieder Gaststände das Angebot der Stammhändler auf dem Wertheimer Marktplatz, teilt die Stadtverwaltung mit. Klaus Malek präsentiert dekorative Kunstwerke aus Holz. Gerhard Beck aus Sonderriet ist mit seinen vielseitigen Flechtwaren vor Ort. Daniel Djuric bringt Spezialitäten aus dem Balkan nach Wertheim. Regionale Leckereien wie Erdbeeren und Spargel gibt es vom Spargelhof Kuhn. Für Haus und Garten bietet Hobbyzüchter Horst Eilender eine Auswahl an verschiedenen Sukkulenten. Die „Wochenmarkt-Stammbesatzung“ bietet ihr gewohntes Warensortiment an. Alle Marktbesucher sind aufgefordert, den nötigen Sicherheitsabstand einzuhalten und eine Maske zu tragen.

AdUnit urban-intext1