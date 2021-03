Herzlichen Dank an die FN für den Bericht zum Thema „Impfstrategie“, der war jetzt auch mal fällig und hat vermutlich nicht nur mir einfach gut getan.

Leider gibt es nicht nur Probleme bei der Hotline durchzukommen. Hat man es dann doch geschafft, gehen die Probleme gerade so weiter. Ich hatte dreimal das Glück – nur um zu erfahren, dass es im Impfzentrum (KIZ) Bad Mergentheim zu diesem Zeitpunkt keinen Impfstoff gab – ergo auch keinen Termin, auch keine Rede von einer Nachrückliste. Nachdem ich mich beim dritten Mal bereit erklärt hatte, auch nach Rot am See zu fahren, sollte ich verbunden werden. Auch nach mindestens zehn Minuten Wartens ging niemand ans Telefon.

Also, Jürgen Küchler und Alex Schuck, den beiden gebührt wirklich ein Orden. Sich tagtäglich mit diesem System rumschlagen zu müssen, das wird vermutlich den friedfertigsten Mitbürger irgendwann in Rage versetzen – oder die Presse anrufen lassen.

Auch meine Termine, die ich durch einen glücklichen Hinweis einer Freundin („In Mergentheim gibt’s jetzt Impfstoff, mach hinne“) buchen konnte, wurden wegen der Aussetzung des Impfstoffs abgesagt.

Man war der Meinung, dass man denjenigen, die ihre Absage am 15.März erhielten auch keine Ersatz-termine anbieten müsse. Man solle Verständnis haben wegen irgendwelcher nicht näher benannten technischen Schwierigkeiten und sich auf dem bekannten Weg wieder neue Termine holen.

Und dafür habe ich – im Gegensatz zu dem begründeten, vorsichtshalber Aussetzen der Impfungen – nun wirklich gar kein Verständnis. Wie ich in der FN lesen konnte, scheint das aber vom Tisch zu sein – mal abwarten.

Ich kann den Gemütszustand des Leserbriefschreibers Wirsching sehr gut nachempfinden und kann nur alle Betroffenen dazu aufrufen sich bei den zuständigen Stellen zu beschweren. (Aber impfen lassen wir uns natürlich und auch nicht unterkriegen – gell Herr Wirsching, sonst schießen wir uns ja selbst ins Bein).

Ach ja, die Hotline 116 117 hat vorsichtshalber und vorausschauend erst gar keine Beschwerdestelle eingerichtet – auch eine Möglichkeit. Der Bericht in der Samstagausgabe war daher längst überfällig und ich bin zuversichtlich, dass die FN weiterhin über das Thema berichten wird.

Nun, man muss den Verantwortlichen auch die Möglichkeit geben, aus ihren Fehlern zu lernen. In der freien Wirtschaft werden kritische Rückmeldungen daher im Allgemeinen als sehr wertvoll erachtet. Bei der nächsten Pandemie wird dann alles anders, oder?

Hier noch ein sachdienlicher Vorschlag: Die Stadt Bad Mergentheim, voller Stolz darüber, das Kreisimpfzentrum am Ort zu haben, hat auf ihrer Homepage die Rubrik „Corona Update“. Eigentlich die passende Plattform um auch zu informieren: Es gibt momentan Impfstoff oder es gibt keinen.

Dafür müsste man sich diese Informationen natürlich zeitnah zuspielen und veröffentlichen, was ja nun wirklich nicht das Problem sein kann. Das würde auf der einen Seite diejenigen entlasten, die einen Impftermin vereinbaren möchten und auf der anderen Seite die Leitungen der Hotline. Nicht zuständig? Hallo? Haben wir jetzt eine Pandemie oder reden wir hier über Befindlichkeitsstörungen?

Etwas mehr guten Willen, Mitdenken und verantwortliches Handeln sollten doch wohl – in dieser Situation zumal – selbstverständlich sein.