Mehr als Schall und Rauch

Name ist Schall und Rauch“, lässt Goethes seinen Faust sagen. Längst ist dieses Zitat zum geflügelten Wort geworden. Er konnte ja nicht ahnen, dass es heute in so ziemlich jeder großen Stadt einen Goetheplatz, eine Goethestraße oder einen Goetheweg gibt. Weibliche Schriftstellerinnen und Künstlerinnen sucht man dagegen häufig vergeblich.

AdUnit urban-intext1

Frauen sind auf Straßenschildern also chronisch unterrepräsentiert – na wer hätte das gedacht? Nach Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes sind Männer und Frauen gleichberechtigt. Theoretisch. Dass es in der Praxis – beispielsweise im Berufsleben – anders aussieht, ist keine Neuigkeit. Man stelle sich die Menge an Wohn- und Gewerbegebieten vor, die in Wertheim erschlossen werden müssten, um hier für Gleichberechtigung zu sorgen.

Zugegeben, auch ich bin als kleines Mädchen nicht durch die Stadt gelaufen und habe auf Straßenschildern nach Vorbildern Ausschau gehalten. Da hätte ich in Wertheim lange suchen können . . . Aber wenn ich in der Ottilie-Klein-Straße wohne, mein Heimweg durch den Rosa-Müller-Weg führt und ich meine Freundin in der Ernestine-Eschelbacher-Straße besuche, dann sind mir diese Namen – vielleicht auch nur unterbewusst – präsent. Ich wüsste, dass diese Frauen etwas Bedeutendes geleistet haben und deshalb ihre Namen auf einem Straßenschild verewigt wurden. Geschlechtergerechtigkeit beginnt damit, dass Frauen auch im öffentlichen Raum sichtbar sind. Und da hapert es leider nach wie vor – natürlich nicht nur in Wertheim.