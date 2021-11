Mehr als nur Barockglanz

Wertheim. Ein Konzert für Trompete und Orgel findet am Samstag, 27. November, um 17 Uhr in der Wertheimer Stiftskirche statt. Die Kombination dieser beiden Instrumente gehört zu den beliebtesten Duokombinationen überhaupt. Dass „Blech und Blei“ dabei mehr zu bieten haben als nur strahlenden Barockglanz, beweist das Duo Mahni/Klomp seit fast 15 Jahren mit jährlich neuen Konzertprogrammen. Am ersten Adventssamstag werden die beiden den Wertheimer Advent in der Stiftskirche musikalisch eröffnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Rudolf Mahni ist erster Solotrompeter des Philharmonischen Orchesters der Stadt Freiburg, hat einen Lehrauftrag an der Freiburger Musikhochschule und ist regelmäßiger Gast bei zahlreichen Orchestern in Süddeutschland und der Schweiz. Carsten Klomp ist Professor für Orgel an der Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg, konzertiert in Deutschland und im Ausland und arrangiert die meisten Werke, die die beiden Ausnahmekünstler aufführen.

Auch in Wertheim werden überwiegend von ihm arrangierte Kompositionen sowohl aus der englischen Barockzeit, der amerikanischen und französischen Romantik sowie mit der „Suite carmelite“ von Jean Francaix Musik aus der frühen französischen Moderne zu hören sein. Daneben erklingen Werke von J.S. Bach und von Klomp selbst.

Das Konzert findet unter 2-G-Bedingungen statt. Der Eintritt ist frei, Spenden gehen an den Förderverein Stiftskirche.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2