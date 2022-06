MC Urwald lud zum traditionellen „Mopped-Fest“

Urphar/Lindelbach. Beim „Mopped-Fest“ des MC Urwald war die Wiedersehensfreude am vergangenen Wochenende groß. Die Abkürzung „EiKrUrLiWa“, die zum Namen des Fests gehört, steht für die Herkunft der Gründungsmitglieder des 1993 gegründeten Vereins: Eichel, Kreuzwertheim, Urphar, Lindelbach und Waldenhausen.

Zum traditionellen Motorrad-Treffen kommen Freunde aus vielen Teilen Deutschlands, wie München oder Bernburg (Sachsen-Anhalt) nach Wertheim. Der zweite Vorsitzende des Vereins, Fancesco Vollhardt, konnte noch wesentlich mehr Orte aufzählen, aus denen Gäste zum Treffen bisher kamen.

Das Fest wurde erstmals 1994 und bis 2019 jährlich gefeiert. Die Freude darüber, dass es nach zweijährige Coronazwangspause nun wieder möglich wurde, war groß.

Auf dem Grillplatz des Freizeitvereins Lindelbach traf man sich und trat in Wettspielen gegeneinander an. Beliebt bei allen Generationen war das Nageln mit dem Rohrhammer. Im Wettspucken von in Alkohol eingelegten Schweinsaugen konnten sich die Teilnehmer einen Pokal verdienen.

Das Fest lockte auch junge und erwachsene Gäste ohne Motorrad aus der Umgebung an. Am Freitag und Samstagabend sorgte die Band „Dirty D Preachers“ aus Dertingen für Stimmung. Als Vorband spielten „Die drei Orfler.“

Einer der Höhepunkte war die lange Rundfahrt mit den Motorrädern am Samstag. Organisiert wurde sie vom ältesten Mitglied des Vereins Martin Preuschat. Er feierte am Freitag seinen 70. Geburtstag.Preuschat hatte eine Tour zusammengestellt, die auch beim warmen Wetter schön zu fahren war, weil sie über viele schattige Straßen führte, so der Motorradfahrer. Außerdem bot die Tour zahlreiche Kurven. Die Tour war 150 Kilometer lang und ging von Lindelbach über Gemünden, Lohr, Wiesen, Heigenbrücken, Rohrbrunn, und Altenbuch zurück zum Start. Mit Pausen hatte man für sie vier bis fünf Stunden eingeplant. „Wir fahren nicht schnell.“ Man wolle alle Fahrer wieder sicher nach Hause bringen, das sei das wichtigste.

Einige Gäste hatten auch ihre Zelte aufgeschlagen. Als Zeltplatz diente eine freigeräumte Pferdekoppel. Aktuell hat der Verein 23 Mitglieder, die alle beim Fest mit anpackten. Die Vorbereitung des Fests sei anstrengender gewesen als früher, da man sich erst wieder hineinfinden musste, resümierte Vollhardt. „Wir sind froh, dass wir es wieder machen dürfen.“ Harald Klein, Schriftführer des Vereins ergänzte, die Stimmung sei gut und das Wetter passe auch.

Zu den Teilnehmern von auswärts gehörte unter anderem Alex Franke aus Hallbergmoos im Landkreis Freisingen. Er ist seit vielen Jahren dabei. „Dieses Fest wollte ich mir nicht entgehen lassen“, betonte er. Corona gehe einem auf die Nerven, da müsse man mal zusammenkommen und feiern. So waren alle Teilnehmer froh, dass es nun wieder klappte. bdg