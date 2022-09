Kreuzwertheim. Das Museum Prassek-Scheune in Kreuzwertheim, Pfarrgasse 9, öffnet am Montag, 3. Oktober, von 13 bis 17 Uhr seine Türen wieder für alle Fans der WDR-Maus. Unter dem Motto: „Spannende Verbindungen“ wird ein buntes Programm angeboten, das die Vorgabe erfüllen wird. Es wird gedrechselt, Steine werden genauer unter die Lupe genommen und wenn es möglich ist, werden Seile gedreht. Für eine Rast an der Scheune werden Kuchen und Getränke angeboten. Bild: Gisela Hyn

