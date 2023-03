Mauer an der Mühlensteige beschädigt

Wertheim. An mehreren Stellen ist die Trockenmauer an der Wertheimer Mühlensteige beschädigt und deswegen abgesichert.

„Bis zur Behebung der Schadstellen muss die Stadt dafür sorgen, dass Nutzer der Mühlensteige nicht durch herausbrechende Steine oder einfallende Mauerteile zu Schaden kommen“, teilte Rathaussprecherin Angela Steffan auf Nachfrage mit mit. Die Mauern seien teilweise in städtischem, teilweise in privatem Besitz. „Für den städtischen Teil ist die Sanierung bereits geplant: Die Mauern werden abgetragen und der Bereich angeböscht“, so Angela Steffan. Die Sanierung des Mauerwerks soll noch im Laufe dieses Jahres erfolgen. Der Zeitpunkt werde durch ökologische Vorgaben bestimmt.

Mit den privaten Grundstückseigentümern ist die Verwaltung in Kontakt. wei