Wertheim. Der SPD-Landtagskandidat Anton Mattmüller und Vertreter der Vereine wollen miteinander ins Gespräch kommen. In der Corona-Krise leiden viele Vereine. Einnahmen und vor allem auch das Miteinander fehlen. „Wir wollen das Gespräch nutzen, um uns einen Blick über die Lage zu verschaffen,“ so Thomas Kraft, der Ortsvereinsvorsitzende.

In einer ersten Runde können sich die Vereinsleute ihre Organisationen kurz und ihre Lage schildern. In einer zweiten Runde können dann eins bis zwei konkrete Wünsche geäußert werden. Anschließend erfolgt die Diskussion, in der zusammengefasst werden soll, was die wichtigsten (vereinsübergreifenden) Sorgen und Wünsche sind. Die Ergebnisse werden gesammelt und veröffentlicht. Die Veranstaltung ist öffentlich. Der Link für die Einwahl zur Veranstaltung ist auf der Homepage der SPD Wertheim veröffentlicht.