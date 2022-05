„Matteblotz“ war sehr bekannt

Sonderriet. Reges Treiben herrschte am vergangenen Samstag im Hof der Bäckerei Flicker. gegen 10.30 Uhr trafen sich die Sonderrieter Vereinsvertreter und Mitglieder des Ortschaftsrats. Sie hatten Stehtische, frische Brezeln, Getränke und einen Geschenkkorb dabei.

Die Überraschung war geglückt, denn Martha und ihr Mann Martin Flicker staunten nicht schlecht, über das, was sich da tat. Martin, Martha und die Kinder Martina und Christoph Flicker traten auf den Hof.

Sonderriets Ortsvorsteher Udo Kempf richtete das Wort in die Anwesenden. Zu Beginn seiner Dankesworte an die Familie Flicker äußerte er die Vermutung, dass es wohl das letzte Mal war, in der die Bäckersleute für ihre Kunden die Nacht in der Backstube verbracht hatten. „Wir wollen an diesem Tag aber keine Wehmut aufkommen lassen“, so der Ortsvorsteher weiter.

„Wir alle freuen uns darüber, jahrzehntelang die leckeren Backwaren aus euren Händen bekommen zu haben.“ Kempf erinnerte daran, dass Flickers „Matteblotz“ (Qurakblechkuchen) weit über die Grenzen Wertheims hinaus bekannt ist und immer ein Aushängeschild für Sonderriet. „Wenn man als junger Mensch ins Berufsleben startet, ist das Renteneintrittsjahr ganz weit weg. Es ist wie ein dunkler ewig langer Tunnel. Ihr beide aber seid jetzt durch. Wir freuen uns mit euch, dass ihr noch fit seid und euren Rentenalltag genießen könnt“, sagte der Ortsvorsteher. Ein kleiner Umtrunk schloss sich an.