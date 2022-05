Marktheidenfeld: Verstärkte Kontrolle an 30 Örtlichkeiten

Marktheidenfeld. Vor Kurzem wurde das gemeinsame Verzeichnis der im Stadtgebiet vorhandenen Geschwindigkeits-Messstellen überarbeitet. Dabei wählte man insgesamt rund 30 Örtlichkeiten im Stadtgebiet Marktheidenfeld und in den Ortsteilen aus, in denen die Geschwindigkeit künftig verstärkt überprüft werden soll, so die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.. Die Standorte seien zudem mit den Verantwortlichen der Polizei-Inspektion Marktheidenfeld abgestimmt worden.

„Bisher kommen in Marktheidenfeld hauptsächlich klassische Geschwindigkeitsanzeigen und mobile Messeinrichtungen mit Blitzer zum Einsatz“, erläutert Christian Brand vom Ordnungsamt der Stadt. Nun wird die Verkehrsüberwachung um eine weitere Option erweitert. „In Kürze setzen wir für die Überwachung der Geschwindigkeit auch Anhänger mit Blitzer ein“, betont Brand. Die im Fachjargon „Enforcement-Trailer“ genannten Anhänger werden in Kürze jeweils an wechselnden Standorten aufgestellt und können zum Beispiel auch nachts ohne Personaleinsatz an neuralgischen Punkten betrieben werden. „Die Stadt Marktheidenfeld erwartet sich dadurch eine nochmalige Erhöhung der Verkehrssicherheit, da die Mehrzahl der Unfälle auf eine zu hohe Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer zurückzuführen ist“, so die Stadt in ihrer Mitteilung. stv