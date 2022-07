Marktheidenfeld unter den Top 30

Marktheidenfeld. Marktheidenfeld landet in einem aktuellen Ranking der lebenswertesten Kleinstädte in Deutschland auf Platz 24. Damit ist die Stadt am Main die einzige Kleinstadt aus Franken, die sich unter den TOP 30 platzieren konnte. Durchgeführt wurde die Datenanalyse bei rund 900 Kommunen von der Zeitschrift Kommunal des Deutschen Städte- und Gemeindebunds.

Um die TOP 30 von Deutschlands lebenswertesten Kleinstädte zu ermitteln, wurden insgesamt 67 Indikatoren berücksichtigt. Dazu zählte die Entwicklung der Einwohnerzahl, das verfügbare Einkommen pro Einwohner oder statistische Werte zu Steuereinnahmen und Arbeitslosigkeit. Marktheidenfeld befindet sich als einziger Vertreter Frankens ansonsten in guter bayerischer Gesellschaft: 23 der 30 lebenswertesten Kleinstädte liegen in Bayern, darunter die drei erstplatzierten Grünwald, Unterföhring und Garching. Drei Kommunen unter den TOP 30 kommen aus Baden-Württemberg, zwei in Hessen sowie je eine Kommune aus Rheinland-Pfalz und Brandenburg.

„Wir sind stolz, dass wir es unter die Top 30 der lebenswertesten Kleinstädte geschafft haben“, betont Marktheidenfelds Erster Bürgermeister Thomas Stamm. „Dass wir als einzige Kleinstadt Frankens dabei sind, kann ich als überzeugter Franke nicht ganz nachvollziehen“, ergänzt das Stadtoberhaupt augenzwinkernd.

Die komplette Studie mit allen Detailergebnissen der rund 900 Kommunen ist im Netz unter www.kommunal.de/lebenswerte-kleinstaedte-2022 abrufbar.