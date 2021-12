Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Feuer in Mehrfamilienhaus - Mehrere verletzte Personen Marktheidenfeld: 64-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand

Ein Feuer brach in der Nacht zu Donnerstag in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Marktheidenfeld aus. Ein 64-Jähriger kam hierbei ums Leben. Weitere Personen wurden verletzt. Die Kripo Würzburg ermittelt zur Brandursache.