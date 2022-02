Markt mit „Gold“ ausgezeichnet

Wertheim. Der Rewe-Kaufmann Markus Wild hat am 11. November seinen Markt in der Willy-Brandt-Straße in Wertheim eröffnet. Das Gebäude ist als Green Building konzipiert und spart etwa 30 Prozent Energie ein. Dafür hat der Markt von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) nun die Auszeichnung in Gold erhalten.

Das Rewe Green Building versteht sich als Gesamtkonzept aus moderner Architektur, energieeffizienter Technologie und regenerativer Energieproduktion. Der Supermarkt optimiert sowohl technische als auch bauliche Details im Sinne der Nachhaltigkeit und zeichnet sich unter anderem aus durch eine energieeffiziente Tageslichtarchitektur, den Einsatz umweltverträglicher und leicht recyclebarer Baustoffe, Kälte- und Klimaanlagen mit natürlichem Kältemittel CO2 in Verbindung mit verglasten Wandkühlmöbeln sowie die Beheizung über Wärmerückgewinnung aus Gewerbekälte und zusätzlichen Wärmepumpen, dadurch kein Einsatz von fossilen Energieträgern.

