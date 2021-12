Marika Haensch aus Marktheidenfeld gewinnt Kinderbuch-Illustrationspreis

Marktheidenfeld. Marika Haensch heißt die aktuelle Preisträgerin des Bilderbuch-Illustrationspreises Meefisch. Die 22-jährige Illustrationsdesignerin und Grafikdesign-Absolventin aus Berlin kam Anfang Dezember nach Marktheidenfeld und nahm den Preis der Jury im Franck-Haus aus den Händen von Erstem Bürgermeister Thomas Stamm entgegen. Mit ihrem Werk „Winifred – will mehr sehen“ überzeugte sie die fünfköpfige Fachjury gleich in mehrfacher Hinsicht.

„Wir haben das Projekt gewählt, in dessen Idee wir das größte Potential sehen“, unterstrich Jurymitglied Prof. Cornelia Haas bei der Preisübergabe im Franck-Haus. Die Preisträgerin darf sich nun – neben der in diesem Jahr von Bildhauer Dierk Berthel gestalteten Meefisch-Trophäe – über die Buch-Veröffentlichung ihres Projekts im S. Fischer-Verlag und ein Preisgeld freuen.

Marika Haensch, die zusammen mit der Winifred-Autorin Ann Marie von Löw nach Marktheidenfeld gekommen war, verriet in ihren Dankesworten, dass in die Geschichte um ein kurzsichtiges Nashorn-Mädchen auch persönliche Erfahrungen ihrer eigenen Seheinschränkung einflossen. Im Rahmen der Veranstaltung vergab die Stadt Marktheidenfeld auch den von den Besuchern der Ausstellung bestimmten Publikumspreis. Die meisten Stimmen entfielen auf das Projekt „Yuna: Die Sache mit dem Mögen“ von Rebecca Mönch. Die Preisträgerin aus Dittelbrunn bei Schweinfurt war ebenfalls ins Franck-Haus gekommen, den Preis persönlich in Empfang zu nehmen.

Die Stadt Marktheidenfeld verleiht den internationalen Preis für Bilderbuchillustration alle zwei Jahre. In diesem Jahr fand die neunte Preisverleihung statt. 129 Werke wurden in diesem Jahr für den „Meefisch“ eingereicht, darunter Bewerbungen aus Spanien, den Niederlanden, Österreich und der Schweiz. pm

