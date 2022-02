Mann verletzt sich bei Löschversuchen

Neuhütten. Eine Scheune fing am Sonntagmorgen Feuer und brannte vollständig nieder. Der Eigentümer zog sich bei Löschversuchen Brandverletzungen zu. Die Kripo ermittelt zur Ursache. Gegen 8 Uhr wurden Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst zu einem Scheunenbrand in der Steingrundstraße gerufen. Als die Einsatzkräfte am Einsatzort ankamen, stand die Scheune bereits im Vollbrand. Der Eigentümer, der sich bei Löschversuchen schwere Brandverletzungen an den Händen zugezogen hatte, wurde nach der medizinischen Erstversorgung durch einen Notarzt durch einen Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Auch das angrenzende Wohnhaus wurde durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Die Scheune brannte vollständig nieder. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 100 000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen zur Brandursache. Erste Hinweise deuten auf entsorgte Asche in einem Mülleimer als Ursache für das Entstehen des Feuers hin.

