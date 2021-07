Mann sticht auf Ex-Partnerin ein

Wertheim. Auf einem Spielplatz in Bestenheid ist am Montagmittag eine Frau von ihrem ehemaligen Lebenspartner schwer verletzt worden. Zwischen der 27-Jährigen und dem 50 Jahre alten Mann war es im Vorfeld der Tat zu Streitigkeiten bezüglich des Umgangs mit den gemeinsamen Kindern gekommen. Der Streit eskalierte gegen 14 Uhr.

Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung attackierte der Täter die Frau unter anderem mit einem Klappmesser. Anschließend ging der Mann davon und stellte sich schließlich auf dem Polizeirevier Wertheim. Die Frau wurde von Rettungskräften versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht keine Lebensgefahr. Der 50-Jährige wird wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung einem Haftrichter vorgeführt.



