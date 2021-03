Mann schwimmt auf der Flucht vor der Polizei durch den Main

Wertheim. Ein Mann ist am Sonntagabend auf der Flucht vor der Polizei durch den Main geschwommen. Der angetrunkene 29-Jährige schlug nach Angaben der Polizei gegen 17.15 Uhr grundlos einen 15-Jährigen in Stadtprozelten. Als die Beamten eintrafen, sprang der Mann in den Main und schwamm ans gegenüberliegende Ufer nach Mondfeld. Polizisten aus Wertheim entdeckten den nackten und durchnässten Mann später hinter einem Bretterverschlag und konnten ihn widerstandslos festnehmen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Der polizeibekannte Mann wird sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen.

