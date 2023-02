Mann mit zwei Gesichtern begeisterte in Wertheim

Wertheim. Gerade wurde sein 125. Geburtstag gefeiert – und er zieht immer noch die Menschen an: Bertolt Brecht. So war die Wertheimer Aula Alte Steige gut gefüllt, als die Badische Landesbühne am Dienstag das eher unbekannte Stück „Herr Puntila und sein Knecht Matti“ auf die Bühne brachte. Schnell merkte man: Aktuell ist der Stoff wie eh und je.

Geschrieben hat Brecht das Stück während seines Exils in Finnland nach Vorlage eines finnischen Theaterstücks in den Jahren 1940/1941. Zur Uraufführung kam es 1948 in Zürich. Auch wenn es in der finnischen Gesellschaft spielt, ist der Inhalt universell: Der kapitalistische Großgrundbesitzer Puntila (Rene Laier) beutet seine Angestellten aus. Lediglich, wenn er betrunken ist, sieht er seine Untergebenen als Menschen, gibt sich selbst sozial und verbrüdert sich mit ihnen. Letztlich müssen dies die Arbeiter ausbaden, sobald er wieder nüchtern ist. Dadurch gerät sein Chauffeur Matti (Tobias Strobel) in die Zwickmühle: Einmal ist er sein bester Freund, einmal wird er als Dieb bezichtigt, weil Puntila bei ihm das Portemonnaie findet, das er ihm selbst in die Tasche gesteckt hat.

Aus armen Verhältnissen stammend sieht Matti klar, dass eine Vereinigung der Schichten nicht möglich ist. Da kommt es ungelegen, dass sich Puntilas Tochter Eva (Lydia Fuchs) und er ineinander verlieben. Zunächst benutzt Eva – auch sie gewohnt zu befehlen – Matti, um die Hochzeit mit einem langweiligen Attachée (Stefan Holm) zu verhindern. Diesen hat der Vater ausgesucht, um gesellschaftlich aufzusteigen. Liebe spielt keine Rolle.

Eva würde gerne aus ihrer Blase heraus und auch Puntila – wieder mal betrunken – zieht Matti als Schwiegersohn plötzlich vor. Doch als Matti ihr in einigen Rollenspielen klar macht, was das Leben in der Unterschicht bedeutet, merkt sie, dass sie das nicht ertragen könnte.

Besonders ungute Gefühle hinterlässt die Szene, als Puntila sich auf dem Gesindemarkt Arbeiter aussucht und diese solange zum gemeinsamen Trinken auffordert und ihnen den Kontrakt verweigert, bis er wieder nüchtern ist und die ausgesuchten Arbeiter ohne die zugesagte Arbeit wegschickt. Das selbe Ping-Pong-Spiel betreibt er mit einem Sozialisten (Cornelia Heilmann), den er abwechselnd feuert und wieder einstellt.

Letztlich hat sich zwischen Beginn und Ende des Stücks nichts verändert. Doch ein Brecht-Theater wäre nicht vollständig ohne die Songs, die von den Darstellern klar und mitreißend präsentiert werden. Und in diesen machen die Arbeiter klar, dass sie sich irgendwann erheben werden, weil die Gefahr, dabei zu sterben, für sie weniger schlimm ist, als auf diese Weise weiterzuleben.

Trotz des ernsten Hintergrunds wird das Stück über weite Teile als Komödie präsentiert, sodass das Publikum immer wieder herzhaft lachen muss. Etwa wenn Puntila meint, er könne selbst den Wochentag bestimmen, und wenn er behaupte, es sei Freitag, nicht Samstag. Dies zeigt seine selbstherrliche Einstellung. Überhaupt gelingt es Laier hervorragend, den schon fast schizophren wirkenden Doppelcharakter des nüchternen und betrunkenen Puntila in seinem Spiel herauszuarbeiten.

Für ein gelungenes Theatererlebnis sorgte auch das Bühnenbild, das wie so oft bei der Badischen Landesbühne mit einfachen Mitteln Atmosphäre schaffte. Auf der Bühne standen verschiedene bewegliche Stangen, die die Birken im Wald des Puntila darstellten. Mit und zwischen ihnen spielten die Schauspielererinnen und Schauspieler, die abgesehen von den Hauptrollen immer wieder in verschiedene Charaktere schlüpften.

Nein, eine Werbung für Abstinenz war das Stück sicher nicht, aber ein deutliches Aufzeigen, wie die Reichen die Welt sich und ihren Launen unterordnen und Arbeiter nur dann als Menschen sehen, wenn es ihnen in den Kram passt. Und ein gelungener Abend mit ausdrucksstarken Mimen, deren Leistung in dem zweistündigen Stück mit lang anhaltendem Applaus belohnt wurde.