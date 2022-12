Mann kam in Wertheim mit seinem Pkw mehrmals auf Gegenfahrbahn

Wertheim. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete am Mittwoch gegen 14.15 Uhr in Wertheim einen Pkw mit auffälliger Fahrweise. Der Fahrzeuglenker des Nissan Micras kam auf der Landesstraße 2310 von Eichel kommend in Richtung Urphar vermutlich mehrfach auf die Gegenfahrbahn. Die alarmierten Beamten fuhren daraufhin zur Halter-adresse, wo der Besitzer und mutmaßliche Fahrer des Nissans angetroffen wurde. Hierbei stellten die Beamten eine erhebliche Alkoholisierung des 55-Jährigen fest. Die durchgeführte Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wert von zwei Promille, woraufhin er zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht und sein Führerschein beschlagnahmt wurde.Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder durch das Fahrverhalten des Mannes gefährdet wurden, sollen sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342/ 91890, melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1