Mann in Wertheim gleich zwei Mal vor Gericht

Wertheim. Ein alkoholabhängiger Mann attackierte im Oktober in einer Tankstelle in Bestenheid grundlos einen anderen Mann, indem er einen Barhocker nach ihm warf. Wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung verurteilte ihn im April das Amtsgericht Wertheim zur Strafe von 60 Mal 25 Euro.

Im Vorfeld der oben genannten Verhandlung kam es am 25. Februar in Bestenheid zu einer Begegnung der beiden beteiligten Personen. Dabei soll der Angeklagte den Geschädigten mit der Faust so hart gegen den Kopf geschlagen haben, dass ein Zahn abbrach. Er habe damit erreichen wollen, dass der Geschädigte in der Tage später stattfindenden 28. Verhandlung keine Aussage macht.

Wegen dieses Vorfalls verurteilte die Richterin den Beschuldigten wegen Körperverletzung und verhängte eine Gesamtstrafe von 100 Mal 25 Euro. Eingeschlossen ist die Strafe vom April.

Der 43-jährige Beschuldigte besucht laut eigenen Angaben die Suchtberatung, sei inzwischen abstinentund mache eine Umschulung in einen kaufmännischen Beruf. Bezüglich des Vorwurfs sprach er von einem „Hin und Her“ zwischen beiden Personen. Er bestritt sowohl den Nötigungsversuch als auch den Zahnschaden.

Der Geschädigte, sagte aus, dass der Angeklagte ohne Vorwarnung mit Fäusten auf ihn los sei und dieser dabei verlangt habe, die Anzeige bezüglich des Oktober-Vorfalls zurückzunehmen. Er habe dann die Polizei gerufen und seinen Zahnarzt aufgesucht.

Vom Zahnarzt lag ein Gutachten vor. Darin heißt es, die Fraktur an einem Zahn der Prothese sei untypisch für ein Fallenlassen. Es handle sich eher um einen Schaden durch Einwirkung von außen.

Die Staatsanwaltschaft blieb im Schlusswort bei beiden Vorwürfen, der vorsätzliche Körperverletzung in Tateinheit mit versuchter Nötigung, und beantragte Bewährungsstrafe und Schmerzensgeld. sowie die Zahlung von 600 Euro Schmerzensgeld. Die Richterin beließ es bei einer Geldstrafe. goe