Mann hat „nichts Böses gewollt“

Wertheim. Ein 53-jähriger Mann entblößte im August auf dem Wertheimer Reinhardshof, in der Nähe der Rewe-Bushaltestelle, in dem Moment sein Geschlechtsteil und manipulierte daran, als eine Frau in einem Pkw vorbeikam. Die 22-Jährige fühlte sich belästigt, fuhr weiter und erstattete Anzeige.

Wegen exhibitionistischer Handlungen verurteilte das Amtsgericht Wertheim den Mann nun zu einer Strafe von sechs Monaten und setzte diese gegen Zahlung von 500 Euro Buße zur Bewährung aus.

Der Angeklagte ist zwar mehrfach vorbestraft, auch einschlägig, leidet aber in Folge einer Hirnhautentzündung, die er im Alter von drei Jahren erlitten hat, an einem Postenzephalitischen Syndrom, was zu einer dauerhaften Behinderung von 70 Prozent führt.

Die Geschädigte hatte den Beschuldigten auf der Fahrt zur Arbeit öfter an dieser Stelle gesehen. Sie kam auch Mal mit dem Hund vorbei, und der Mann folgte ihr. Inzwischen ist sie umgezogen, und die neue Anschrift wurde in der Verhandlung nicht öffentlich.

Der Mann legte ein Geständnis ab und entschuldigte sich bei der Frau. Der Pflichtverteidiger fügte hinzu, der Mandant habe „nichts Böses gewollt“, auch wenn seine Tat „erhebliche Folgen“ hatte.

Im Gerichtshilfebericht ist die Rede vom Verlassen der Sonderschule ohne Abschluss, später dann Heirat und nach zwei Jahren Scheidung. Positiv fällt die Arbeitstreue auf, seit 1989 ist er beim gleichen Arbeitgeber beschäftigt.

Im vorliegenden Fall ging die Staatsanwaltschaft von einer geplanten Handlung aus, und diese habe die Geschädigte „sehr mitgenommen“. Durch die Krankheit sei die Steuerungsfähigkeit und damit die Schuldfähigkeit zwar vermindert, aber nicht aufgehoben. Zu berücksichtigen sei, dass die einschlägige Vorverurteilung acht Jahre zurückliegt. Die Referendarin beantragte sechs Monate mit Bewährung, der Verteidiger schloss sich an.

Im Urteil redete die Richterin dem Angeklagten ins Gewissen, er müsse begreifen, dass er jemanden erheblich verletzt hat. Die Frau wollte dort nicht mehr vorbeikommen und sei sogar umgezogen. goe