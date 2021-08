Mann darf sich bewähren

Wertheim. Kommt es bei jemandem durch übermäßigen Alkoholkonsum zu einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung, und begeht er in diesem Zustand Straftaten, im vorliegenden Fall versuchte und vollendete Körperverletzungen sowie Beleidigungen, handelt er ohne Schuld und kann diesbezüglich nicht bestraft werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein 45-jähriger Arbeiter aus der Main-Tauber-Stadt wurde jetzt beim Amtsgericht Wertheim aber trotzdem verurteilt: wegen vorsätzlichen sich Versetzens in einen Vollrausch. Der mann hatte 3,32 Promille Alkohol im Blut und erhielt eine Bewährungsstrafe von sieben Monaten mit den Auflagen, an einer Alkoholtherapie teilzunehmen und an die Polizeistiftung 500 Euro Buße zu zahlen.

Doppelkorn und Wodka

Die Tat geschah im April 2019 von Freitag auf Samstag. Der Angeklagte hatte beim Arbeitgeber die Spätschicht geleistet und kaufte danach Alkohol, Doppelkorn und Wodka. Er trank davon in seiner Wohnung in einem Wertheimer Stadtteil und begab sich schließlich in die Wohnung eines Arbeitskollegen im selben Block. Gemeinsam konsumierte man weiter Alkohol, und irgendwann setzte bei beiden alkoholbedingt die Erinnerung aus.

Im weiteren Verlauf kam es zum lautstarken Streit. Mitbewohner wurden aufmerksam. Eine Frau hatte einen Schlüssel und öffnete die Tür. Durch Papier auf der heißen Herdplatte waren die Räume verraucht, und der Angeklagte trat dem in der Küche auf dem Boden liegenden Wohnungsinhaber ständig in die Seite. Um ihn wach zu machen oder weh zu tun, konnte eine Zeugin nicht beurteilen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Tritte und Pöbeleien

Neben Feuerwehr und Polizei kam auch der Notarzt. Der Angeklagte wehrte sich „rüde“ gegen medizinische Maßnahmen, versuchte zu treten und Kopfstöße zu verpassen. Dabei waren ihm von der Polizei bereits die Hände auf dem Rücken gebunden. Wegen der nach Beruhigungsphasen immer wieder aufflammenden Treterei gegen alle in seiner Nähe wurden auch die Füße fixiert.

Dazu kamen ständige „Pöbeleien“ und Beleidigungen in fremder Sprache gegen die Anwesenden. Der Notarzt verstand einige Worte. Beim Wohnungsinhaber sind erst im Krankenhaus „die Lichter wieder angegangen“. Er kam mit „kleineren Verletzungen“ davon. Später machte er eine „erfolgreiche“ Alkoholtherapie, ist aber zur Zeit arbeitslos.

Der Angeklagte ist zwei Mal vorbestraft, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. Im jetzigen Fall wollte der Sachverständige aus Eisingen für die Tatzeit die Aufhebung der Einsichts- und Steuerungsfähigkeit nicht ausschließen.

Die Richterin nannte den Gewaltausbruch des Angeklagten als für Wertheim „Gott sei Dank selten“. Seitdem ist dieser strafrechtlich nicht mehr aufgefallen, und nach eigenen Angaben seit einem Jahr abstinent. Nicht glaubhaft sei, so die Richterin, dass er das ein Leben lang durchhalte. Der Verurteilte zeigte sich einsichtig und stimmte der angeordneten Therapie zu. Das Urteil ist rechtskräftig. goe

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3