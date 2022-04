Manch strenge Ordensregelnschliffen sich über die Jahrhunderte ab

Von Claudia Wieland

Die Bemühungen Bronnbachs, sich gemäß der Ordensregeln von weltlichen Einflüssen freizuhalten, umfassten auch die Ablehnung einer Klostervogtei durch potente Adelsfamilien, die dem jungen Kloster in Streitfällen hätte Schutz bieten können. Mit seiner Lage im Grenzgebiet zwischen dem Erzstift Mainz, dem Hochstift Würzburg und der Grafschaft Wertheim war Bronnbach jedoch immer wieder Begehrlichkeiten und Einflussnahmen ausgesetzt.

Der verbriefte kaiserliche Schutz, den die Zisterze Ende des 12. Jahrhunderts erlangen konnte, vermochte es nicht vor mannigfaltigen Eingriffen in seine Besitz- und Herrschaftsrechte zu bewahren. Den Grafen von Wertheim, die das Kloster von Anbeginn förderten, gelang im 14. Jahrhundert schließlich die Übernahme dieser Schutzherrschaft.

Mehr zum Thema 800 Jahre Altarweihe Kloster Bronnbach Klosterkirche Bronnbach: Romanischer Altarblock unter barockem Glanz Mehr erfahren

Drangsalierung der Grafen

Sie nutzten die Klostervogtei insbesondere seit der Reformation und der damit entstandenen konfessionellen Unterschiede in ihrem Sinne und zu ihren Gunsten. Doch auch Würzburg und Mainz griffen in bestehende Hoheitsrechte des Klosters ein und entfremdetem diesem Eigentums- und herrschaftliche Rechte in seinen Dörfern und Besitzungen. Dem Territorialisierungsprozess in der frühen Neuzeit konnte sich Bronnbach nur mit großer Mühe entziehen. Im Jahr 1656 erfolgte eine Einigung zwischen den beiden geistlichen Territorien Mainz und Würzburg, Bronnbach als „terra nullius“ anzusehen und von keiner Seite aus landesherrliche Rechte daran zu beanspruchen. Gegen die Drangsalierungen durch die Grafen von Wertheim strengte es eine Klage vor dem Reichskammergericht an.

Ausgleich nach Prozess

Der Prozess endete 1672 und bestätigte dem Kloster die Ortsherrschaft über die strittigen Dörfer Nassig, Reicholzheim und Dörlesberg. Den Grafen von Wertheim wurde jedoch die Hochgerichtsbarkeit in diesen Orten verbrieft. Eine Situation, mit der keine der beiden Parteien so richtig zufrieden war. Deswegen einigte man sich 1673 auf einen Ausgleich. Im Tausch gegen Nassig erhielt das Kloster wenigstens für Reicholzheim und Dörlesberg sämtliche Gerichts- und sonstigen ortsherrlichen Rechte.

Zusammen mit den Klosterhöfen und den beiden Dörfern entstand so gleichsam ein kleiner Staat mit der Regierungszentrale in Bronnbach. Für dieses Kleinstterritorium wurden entsprechende Rechtsordnungen erlassen, ein Hochgericht sollte vermutlich sichtbares Zeichen der Klosterherrschaft über Leben und Tod seiner Untertanen sein. Gut sichtbar oberhalb der Weinberge am Satzenberg zwischen Bronnbach und Reicholzheim mahnte dieser Galgenplatz die Bevölkerung zur Rechtstreue. Die weitgehende Selbständigkeit - nur das Musterungsrecht und bestimmte Steuerrechte verblieben der Grafschaft Wertheim - konnte sich das Zisterzienserkloster bis 1803 bewahren.

Das Kloster war jedoch nicht nur ein (Kleinst-)Staat, sondern auch ein Wirtschaftsbetrieb. Seit seiner Gründung waren der Zisterze sowohl Grundstücke wie Wald, Weinberge, Wiesen und Äcker als auch Rechtstitel wie das Fischrecht, der Mühlenbann, Zehntrechte und vieles mehr durch Schenkungen zugekommen. Die strengen Ordensregeln verboten zunächst die Annahme solcher Feudalrechte, aber sehr schnell lockerten sich die Regularien und auch die Zisterzienser erwarben solche Besitzrechte.

Das ursprüngliche Ordensideal, die Benediktinerregel „ora et labora“ – bete und arbeite – besagte, dass sich die Zisterzen von ihrer eigenen Hände Arbeit ernähren und den Kontakt mit der „Welt“ möglichst vermeiden sollten. Organisatorisch schlug sich dies in der Schaffung von Grangien nieder. Der Klosterbesitz wurde zu Wirtschaftshöfen mit meist eigener Gemarkung zusammengefasst, die landwirtschaftlichen Flächen durch Konversen bestellt.

Bronnbach verfügte um das Jahr 1245 im Umkreis von rund 50 Kilometern über 13 solcher Grangien. Schafhof, Ernsthof und Hof Wagenbuch waren die größten Höfe. Auch in Bronnbach selbst wurde eine umfangreiche Landwirtschaft betrieben. Den Dürrhof bei Freudenberg zeichnete dagegen sein großer Waldbesitz aus. Mit dem Rückgang der Konversenzahlen und dem Anstieg der Tagelöhne im 14. Jahrhundert wandte man sich von der Eigenbewirtschaftung ab und verpachtete die Höfe.

Eine umfangreiche Schafhaltung ergänzte die Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen. Die Wolle wurde zur Herstellung des Ordenshabits, die Schafhäute für das in der Schreibstube benötigte Pergament verwendet, der Schafdung erhöhte die Fruchtbarkeit der Felder.

Die Arrondierung des Besitzes zur Effizienzsteigerung, strukturiertes und innovatives Wirtschaften, eine höhere Produktions- als Verbrauchsquote steigerten neben weiterhin zufließenden Stiftungen das Vermögen des Klosters. Aber auch Phasen wirtschaftlichen Niedergangs blieben nicht aus.

Für den Verkauf der selbst nicht benötigten landwirtschaftlichen Produkte wurden neue Absatzmärkte in den Städten erschlossen, denn dort war der Bedarf an Lebensmitteln hoch. Bronnbach belieferte mit seinen Niederlassungen in Wertheim, Miltenberg, Aschaffenburg, Frankfurt und Würzburg die dortigen städtischen Märkte.

Bis zur Aufhebung des Klosters 1803 sollte allerdings nur der älteste Würzburger Stadthof dauerhaft Bestand haben. Dieser bildete neben dem Kloster eine zweite Wirtschaftszentrale für die Verwaltung der weiter entfernten mainfränkischen Klosterbesitzungen. Zugleich war er Herberge und standesgemäßes Quartier der Bronnbacher Äbte bei ihren Aufenthalten in der Bischofsstadt.

Schmiede und Mühle

Neben der Landwirtschaft verfügte das Kloster über verschiedene Gewerbebetriebe. Die Schmiede gehörte quasi zur Grundausstattung. Die Werkzeuge der Bauleute auf den Klosterbaustellen, die Arbeitsgeräte in Stall und Scheunen, Nägel, Ketten, Hufeisen mussten vom Schmied hergestellt und immer wieder instandgesetzt werden. Auch eine Ziegelei, die sich ebenso wie die Schmiede wegen der Brandgefahr außerhalb der Klostermauern befand, wurde betrieben. Backsteine, Ziegel und gebrannter Kalk für die Mörtelherstellung waren Produkte, die ständig benötigt wurden.

Die Klostermühle in Bronnbach stellte den Bedarf an Mehl und Schrot für die Versorgung des Konvents sicher. Die für das 17. Jahrhundert belegten Einkünfte und Besitzrechte an weiteren Mühlen in der Umgebung widersprachen dagegen der ursprünglichen Intention der Zisterzienser. Solche Eigentumsrechte wurden jedoch mit der Zeit üblich und akzeptiert, so wie sich manche strenge Regel im Laufe der Jahrhunderte abschliff.

Auch die mit Zisterzienserniederlassungen in Verbindung gebrachte Lage „in Tal und Einsamkeit“ traf auf Bronnbach nur bedingt zu. Die Tauber war zumindest für kleinere Nachen schiffbar und ermöglichte den Warentransport flussabwärts Richtung Wertheim und zum Main. Die massive, im Jahr 1408 erbaute steinerne Bogenbrücke über die Tauber legt zudem Zeugnis davon ab, dass Bronnbach nicht abseits der Verkehrsströme lag, sondern über eine direkte Anbindung an die Strecke Miltenberg - Würzburg verfügte.