Malerei und Arbeiten mit Speckstein

Bronnbach. In der Klosteranlage Bronnbach findet am Montag, 9., und Dienstag, 10. August, ein Kunstworkshop für Kinder und Jugendliche im Alter von neun bis 15 Jahren statt. Das Kloster dient im zweijährigen Rhythmus als Begegnungsstätte für Kinder und Jugendliche, die an künstlerischer Gestaltung interessiert sind.

Unter dem Motto „Zweimal Eins“ werden die Teilnehmer einen „Kunst-Parcours“ durchlaufen und dabei zwei verschiedene künstlerische Techniken erproben. Angeboten sind in diesem Jahr Malerei/Collage sowie Bildhauerei mit Speckstein.

Die pädagogische Idee ist, dass jeder Teilnehmer alles ausprobiert. Die Teilnehmer sind in zwei Gruppen zu je zehn bis maximal zwölf Personen unterteilt. Alle Workshops finden im Ambiente des Klosters Bronnbach statt. Dank der Förderung durch die Alfred-Prassek-Stiftung ist die Teilnehmergebühr ermäßigt. Darin enthalten ist auch ein Mittagessen in der Gastronomie vor Ort.