Mainstraße wird voll gesperrt

Freudenberg. In der Hauptstraße ist für die Durchführung der Sofortmaßnahmen zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit an einem Gebäude eine Vollsperrung der Mainstraße im Bereich Garagenhof im Zeitraum vom 15. bis 17. Juli erforderlich. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt über die Pfarrgasse. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse in der Hauptstraße wird der Kran in der Mainstraße aufgestellt, um den kontrollierten Rückbau des Gebäudes durchführen zu können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Stadtverwaltung Freudenberg bittet um Verständnis für die kurzfristige Ankündigung der Maßnahme, da die Arbeiten aufgrund von Gefahr in Verzug dringend ausgeführt werden müssen. pm