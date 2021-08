„Mainperle“ wieder geöffnet

Bestenheid. Die Gaststätte „Mainperle“ in Bestenheid hat seit Sonntag wieder eröffnet. Sechs Jahre war sie geschlossen. Nun kamen wieder die ersten Gäste, darunter Wertheims Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Klaus Kohn hat die Räumlichkeiten vor zwei Jahren gepachtet, die Gaststätte inzwischen auf Vorder-mann gebracht, viel neu gemacht und verbessert. Die Küche ist komplett erneuert, wird noch erweitert, um kurze Wege zu ermöglichen. Noch sei nicht alles ganz fertig, meint Kohn, sofern die Umnutzung genehmigt werde, komme noch ein Biergarten und die einstige Kegelbahn würde in einen Veranstaltungsraum gewandelt.

Die „Mainperle“ war über Jahrzehnte in Betrieb, hat jetzt „mit Corona-Abstand“ drinnen 65 Plätze, draußen gibt es weitere 35. Klaus Kohn, nicht unbedarft in der Gastronomie, meint, die Gastronomie habe in letzter Zeit gelitten, zu hoffen sei, dass der Heißhunger der Leute nun da ist. Er unterstreicht, „der Bedarf ist da, das Interesse in Bestenheid sehr groß“.

Die Gaststätte ist jeden Tag geöffnet von 11.30 Uhr bis 21 Uhr, „dann ist Küchenschluss“. Der Pächter betont, „gute Mitarbeiter sind die Hauptsache, um ein Haus gut führen zu können“.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Klaus Kohn sagte bei der Begrüßung der ersten Besucher, man versuche, die Gäste mit frisch gekochten Speisen bei Laune zu halten, vordringliches Interesse sei normale Hausmannskost. Mit den beiden Köchen habe er einen Glücksgriff gelandet. Er hoffe, die „Mainperle“ werde in Zukunft angenommen, er sei für Anregungen dankbar, wolle er doch den Aufenthalt so gut wie möglich gestalten. Die Gäste kommentierten mit Applaus.

Wertheims Oberbürgermeister äußerte, er sei der Einladung gerne gefolgt. Ein Restaurant zu eröffnen, erfordere in der jetzigen Zeit Wagemut, er wünsche viel Erfolg und „alles Gute“. Markus Herrera Torrez hatte einen Regenschirm mitgebracht, auf dem die Altstadt von Wertheim zu sehen ist. Dieser Schirm könne als Symbol gelten, als Schutzschirm und Rettungsschirm. Der Oberbürgermeister hatte es sich auch gleich munden lassen, vor einem Testspiel mit seinem Fußballteam gab es „Nudeln mit Tomatensauce“.

Zwei Gäste aus der Bestenheider Einwohnerschaft sagten: „Wir freuen uns total, dass die Gaststätte wieder eröffnet hat. Der erste Eindruck ist wunderbar.“ hpw