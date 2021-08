Mainfähre muss wieder pausieren

Wertheim. Die Mainfähre bei Mondfeld muss auch an diesem Wochenende pausieren. Am Samstag, 21. und Sonntag, 22. August, ist sie krankheits- und urlaubsbedingt nicht in Betrieb. Ab Montag, 23. August, setzt die Fähre wieder gemäß dem Sommerfahrplan über.

Trotz aller Bemühungen ist es dem Zweckverband Mainhafen und Fähre nicht gelungen, die personelle Lücke zu überbrücken. „Wir bedauern das und versichern allen Fahrgästen: Wir arbeiten weiter mit Hochdruck an einer Lösung“, teilt der Zweckverband mit. Über den Betrieb der Fähre informiert der Zweckverband Mainhafen und Fähre auf seiner Internetseite unter www.mainhafen-wertheim.de.