Mondfeld. Die Mainfähre bei Mondfeld muss Anfang nächster Woche zwei Tage pausieren. Am Montag, 22. und Dienstag, 23. März, ist sie wegen einer Reparaturmaßnahme nicht in Betrieb. Ab Mittwoch ist die Fähre wieder fahrplanmäßig im Einsatz. Am 1. April erfolgt die Umstellung auf den Sommerfahrplan. Dann gelten folgende Betriebszeiten: Montag bis Freitag 6 bis 11.30 und 12.30 bis 19 Uhr, Samstag 8 bis 11.30 und 12.30 bis 19 Uhr, 9 bis 11.30 und 12.30 bis 19 Uhr.

AdUnit urban-intext1

Über den Betrieb informiert der Zweckverband Mainhafen und Fähre auf seiner Internetseite unter www.mainhafen-wertheim.de. Interessierte können sich auf der Webseite für den Newsletter registrieren.