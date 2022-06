„Main-Spessart rollt den roten Teppich aus“

Main-Spessart-Kreis. Auch in diesem Jahr machen zahlreiche Städte und Gemeinden in Main-Spessart wieder gemeinsame Sache: Am Freitag, 1. Juli, und Samstag, 2. Juli, rollen Geschäfte und Gastronomie im gesamten Landkreis für ihre Kundschaft den roten Teppich aus – und haben sich spezielle Aktionen sowie Angebote ausgedacht.

Zu erkennen sind die teilnehmenden Betriebe am roten Teppich vor dem Laden.

Bei ihrer Premiere im vergangenen Jahr stand die Gemeinschaftsaktion der Stadtmarketingorganisationen sowie des Landkreises noch ganz im Zeichen der Pandemie – verbunden mit dem Ziel, Händler, Gastronomen und Dienstleister zu unterstützen und der Kundschaft ein Stück Normalität und Alltag zurückzugeben.

In diesem Jahr rückt nun das 50-Jahr-Jubiläum des Landkreises in den Mittelpunkt. Am 1. Juli 1972 wurde mit der Gebietsreform aus den ehemals vier Landkreisen Gemünden, Karlstadt, Lohr und Marktheidenfeld einer – der Landkreis Main-Spessart war geboren.

Und was passt da besser, als auf den Tag genau – ein halbes Jahrhundert nach diesem historischen Ereignis – das Zusammenwachsen der Altlandkreise mit solch einer Kampagne zu feiern?

Sie ist ein wichtiges Zeichen gelebter Kooperation in Main-Spessart.

Die Kommunen, Händler und Gastronomen freuen sich Besucher in Main-Spessart. Durchgeführt wird das Projekt in Kooperation mit dem Fairtrade-Landkreis Main-Spessart.