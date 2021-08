Männerchor lässt Gesangsbetrieb vorerst ruhen

Reicholzheim. Vor kurzem fand in der Reicholzheimer Turnhalle die mehrfach verschobene Jahreshauptversammlung des Sängerkranzes statt. Damit verbunden war die Ehrung langjähriger und verdienter Sänger.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dieter Friedlein, zusammen mit Beate Rollmann-Lang und Christian Pfannes gleichberechtigter Vorsitzender des Sängerkranzes, eröffnete die Versammlung. Zunächst gedachte man der seit der letzten Versammlung verstorbenen Mitglieder des Vereins, ehe Beate Rollmann-Lang einen Überblick über die Veranstaltungen und Aktivitäten der beiden Vereinschöre Männerchor und Imaté (gemischter Chor).

2019 viel los

2019 war ein prall gefülltes Jahr mit sängerischen Highlights wie dem Doppelkonzert der beiden Chöre zusammen mit dem Posaunenchor Nassig-Sonderriet, der Mitwirkung bei verschiedenen Gottesdiensten und Liederabenden sowie den Adventskonzerten. Ebenfalls gefordert waren die Sängerinnen und Sänger beim 100-jährigen Bestehen des VfB durch Liedbeiträge beim Jubiläumsgottesdienst, unter anderem aber durch Arbeitseinsätze in der Kaffeebar und am Essensstand sowie ganz besonders beim autofreien Sonntag, bei dem der Verein die Verköstigung der Radler an der Station Reicholzheim übernommen hatte. Gesellige Veranstaltungen zur Entspannung und Kontaktpflege rundeten das Jahr ab.

Für 2020 hatte man bereits Termine für Konzerte und neue Vereinsangebote im Kalender, die jedoch durch die Corona-Pandemie weitgehend nicht verwirklicht werden konnten. Einzig ein öffentlicher Auftritt von Imaté am Tag der Deutschen Einheit konnte stattfinden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die sich anschließenden Berichte der Dirigenten Eberhard Feucht und Claudiu Berberich hatten auch diese Entwicklung zum Inhalt. Während für Imaté 2020 nur ein verlorenes Jahr war, ist der Männerchor, bedingt durch den Tod mehrerer aktiver Sänger, aktuell nicht singfähig und lässt den Gesangsbetrieb bis auf Weiteres ruhen.

Der Vereinskasse schadete die sängerisch unbefriedigende Pandemie-Situation bisher nicht, wie den von Kassier Walter Kuhn vorgetragenen Kassenberichten für 2019 und 2020 zu entnehmen war. Kassenprüfer Thomas Krieg stellte eine einwandfreie Kassenführung fest und beantragte die Entlastung des Vorstands, welche einstimmig erteilt wurde.

Im Anschluss an die Regularien fand unter Leitung von Ortsvorsteher Sebastian Sturm die Wahl des Vorstands statt. Alle Verantwortlichen waren wieder zur Übernahme einer Aufgabe bereit. Einen Wechsel gab es dabei in Vorstand und Beirat. Künftig übernimmt Manfred Köhler einen der drei Posten des gleichberechtigten Vorsitzenden, Christian Pfannes wechselt in den Beirat.

Hubert Umert seit 60 jahren dabei

Wegen der Verschiebung der Jahreshauptversammlung konnte erst jetzt die schon für 2020 vorgesehene Sängerehrung durch Wolfgang Runge, Präsident des Sängerbunds Badisch-Franken, stattfinden. Für 60 Jahre aktives Singen und das Engagement im Sängerkranz wurde der Ehrenvorsitzende Hubert Umert geehrt. Umert war in verschiedenen Positionen in der Vereinsführung aktiv, als Vorsitzender amtierte er von 1998 bis 2006. Für 40-jähriges Singen und die Übernahme unterschiedlicher verantwortlicher Posten in der Vereinsführung wurden Hermann Bühlmann, Paul Bühlmann, Kurt Kuhn und Erich Wolf geehrt. Alle Geehrten sowie der aus dem Vorstand ausgeschiedene Christian Pfannes erhielten einen kleinen Präsentkorb.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Zum Abschluss lobten Dieter Friedlein und Beate Rollmann-Lang alle für ihr Engagement, verbunden mit dem Wunsch, ab September wieder regelmäßige Singstunden abhalten und dabei vielleicht auch den einen oder anderen Neuzugang begrüßen zu können.